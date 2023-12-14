الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلعت عبدالقوى يكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة"

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة القرن بكل ما تحمله من معني ويستفيد بها 58 مليون مواطن في 4700 قرية.

وأضاف عبدالقوي، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أن المبادرة تهدف لتحويل الريف المصري لشكل مختلف وتوفير مياه شرب نقية وصرف صحي آمن وكهرباء ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كل الخدمات، مؤكدًا أن تكلفة المرحلة الأولى تضم 650 مليار جنيه وأن المرحلة الثانية تبدأ خلال الأسابيع المقبلة. 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنفق 14 مليار جنيه

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنفق 14 مليار جنيه استفاد منها 30 مليون مواطن، منهم 25 استفادوا بمساعدات غذائية و5 ملايين استفادوا بخدمات طبية وتم توفير فرص عمل لهم وتوجد قوافل ستر وعافية وقوافل كتف في كتف ومبادرة ازرع استفاد منها 150 ألفًا من المزارعين وهى مستمرة هذا العام ويستفيد منها نصف مليون ويزرعون مليون فدان قمح وفول صويا.

طلعت عبدالقوي حياة كريمه المرحلة الثانية تكلفة المرحلة الأولى الريف المصري

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