10 يناير.. الحكم على متهم فى "أحداث المنيب"

حجزت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الخميس، محاكمة متهم بأحداث المنيب لجلسة ١٠ يناير المقبل للحكم.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم التجمهر، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.