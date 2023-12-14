الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 يناير.. الحكم على متهم بقضية "أحداث أبو النمرس"

ارشيفية
ارشيفية

حجزت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، محاكمة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بأحداث أبو النمرس، لجلسة 10 يناير للحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

محاكمة متهم أحداث أبو النمرس جلسة 10 يناير للحكم

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