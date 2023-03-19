المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بـ«الشابو» فى أبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بمخدر الشابو بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أبو النمرس عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهم "ج.ع.ف"، وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار في المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها الصادر.