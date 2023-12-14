الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كنيسة الروم الملكيين في مصر تحتفل بذكرى 5 قديسين

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل كنيسة الروم الملكيين بذكرى القدّيسين الشهداء ثرسوس ولفكيوس وكالينيكوس وفيلمون وأبلّونيوس وهؤلاء استشهدوا في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس.

العظة الاحتفالية

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إنه عند لحظة التجلّي خُتمَت الشهادة للابن في آنٍ معًا بصوت الله الآب وبالنبيّين موسى وإيليّا اللذين ظهرا قرب يسوع كخادمين له. نظر النبيّان إلى الرسل بطرس ويعقوب ويوحنّا؛ وتأمّل الرسلُ بالأنبياءَ. اجتمع في المكان نفسه أمراء العهد القديم وأمراء العهد الجديد.

والقدّيس موسى رأى بطرس المبرَّر، الراعي الذي اختاره الآب رأى الراعي الذي اختاره الابن. في الماضي، شقّ الأوّل البحر كي يمرّ شعب الله المختار وسط الأمواج، فيما اقترح الثاني أن ينصب خيمة لاحتواء الكنيسة. تمكّن رجل العهد القديم البارّ من رؤية رجل العهد الجديد البارّ. تمكّن إيليّا من رؤية يوحنّا. ذلك الذي رُفع إلى السماء بمركبة ناريّة رأى ذلك الذي مال على صدر النار. 

وعندها، أصبح الجبل رمز الكنيسة: على قمّته، وحّد يسوع العهدين اللذين استضافتهما الكنيسة. أعلم الجميع بأنّه سيّد العهدين، العهد القديم الذي تلقّى أسراره والعهد الجديد الذي أظهر مجد أعماله.

من جهة أخرى، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، اجتمعت لجنة الإعداد بمكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية من أجل وضع الخطة التكوينية، الخاصة بالمشروع الرعوي الجديد بالإيبارشية "الصلاة".

أقيم اللقاء بمقر بمكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة، حيث ترأس الاجتماع الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بمشاركة الأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

وقام الأب يونان بشرح الخطة الرعوية لعام ٢٠٢٤ وهو عام الصلاة، حيث كلف نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، مكتب التعليم المسيحي بالقاهرة، لإعداد كتاب تكويني لجميع مراحل خدمة التربية الدينية عن الصلاة، من أجل توزيعه على جميع كنائس الإيبارشية بالقاهرة، والإسكندرية، والدلتا.

سيتم إعداد هذا الكتاب من خلال مقالات قداسة البابا فرنسيس حول "الصلاة"، وكتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى كتاب "YOCAT".

ويقوم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، مكتب القاهرة، بالاستعداد، لوضع كتاب تكويني عن مفهوم "اليوبيل"، تزامنًا مع عام اليوبيل، عام ٢٠٢٥.

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