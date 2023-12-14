الباز: الدولة قالت للمواطنين «انزل شارك فقط» ولم تعطهم أموالًا مثل الإخوان

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" إن الدولة في السابق كان تترك بعض المواطنين للجماعات الإرهابية.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "في عهد الرئيس حسني مبارك الدولة كانت سايبة الناس للجماعات الإرهابية، كانوا بيدوهم زيت وسكر وفلوس لما اختفى الإخوان أصبح هناك ملايين الأسر، وفي عهد الرئيس السيسي الدولة دخلت وأصبحت المسئولة عن كل المواطنين بلا استثناء، ونفذت برامج مثل تكافل وكرامة وأصبحت تساعد هؤلاء الأسر".

وتابع: "الدولة عندما فعلت ذلك فعلته لكن لم تدفع للناس أموالًا لكي تنتخب شخصا بعينه، لكن قالت للمواطن انزل شارك فقط".

كما أشار "الباز" إلى أن مصر بلد شريف ومستضيف ملايين نطلق عليهم ضيوفا، متابعًا: "الضيوف دول مؤثرين في الحالة الاقتصادية واستهلاك السلع، 9 ملايين يشاركون المصريين في الأكل والشرب، والناس دي على دماغنا طبعًا".

واستكمل: "هذا القلق يحدث مشكلات، ليس فقط في الأمن القومي، لكن الأمن الغذائي وإيجارات الشقق السكنية وكل حاجة، الناس مدركة إن في تحديات وصعوبات تمر بها الدولة".