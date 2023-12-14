إبراهيم عيسى: لا أعلم شيئًا عن مذكرات نبيل فاروق.. كنت أتمنى ذلك

قال الكاتب الكبير إبراهيم عيسى إنه يتمنى لو كانت مذكرات نبيل فاروق بحوزته، نافيًا أي معرفة بمصيرها.

وأضاف عيسى، لـ"الدستور": "إن فاروق كان صديقًا مقربًا بالفعل، وكانا يتواصلان مع بعضهما، إلا أنه لا يعرف بأمر هذه المذكرات وليست بحوزته، وربما هي مع صديق آخر".

رد عيسى جاء بعد تواصل "الدستور" مع ريهام نبيل فاروق بشأن مذكرات والدها، وقالت إنها بحوزة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

المذكرات قال فاروق عنها في آخر حوار له مع "الدستور": "إن شخصية رجل المستحيل حقيقية، وأنه سيكشف كل ما يحيط بها من ملابسات، وسيكشف كل شيء عن أبعادها، ليس هذا فقط، وإنما سينشر أيضًا كيف تم استدعاؤه لجهاز المخابرات المصرية، والكثير عن ذلك الجزء الغامض من حياته".

وحكى فاروق أن هناك معلومات عامة قام بنشرها من سيرة حياته مثل "مذكرات طبيب في الصعيد الجواني"، وما تلاها من حكايات لن يكون هناك ضرر في حكيها، ولكن بالطبع هناك الكثير مما لا يصح قوله أو الكتابة عنه.

وقال نبيل فاروق إنه كتب بالفعل هذه المذكرات السرية، والتي لن يصرح بنشرها في حياته، وأوصى بنشرها بعد موته، ولفت إلى أنه سلم بالفعل المذكرات إلى شخص مجهول سيقوم بنشرها بعد رحيله، وهناك مقربون من نبيل فاروق سواء أكانوا أشخاصًا أو مؤسسات.