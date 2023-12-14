رئيس حزب الاتحاد: التوافد يعبر عن وعى سياسى ووعى وطنى

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الشباب شاركوا في الانتخابات بشكل كبير جدًا، حيث ازدادت الأعداد، كما شاركت المرأة منذ اليوم الأول، فهي حجر أساس في العملية الانتخابية وكل شيء في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوافد يعبر عن وعي سياسي ووعي وطني.

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن الشعب المصري مر بأحداث كبيرة ورأى محاولات أهل الشر للنيل من الوطن، لكنه خرج في ثورة 30 يونيو، ورفض كل ذلك، وخاض الاستحقاقات الدستورية، أي أن وعي الشباب المصري ازداد خلال السنوات الماضية، كما أن هذا الوعي اتسم بالقوة بسبب الأزمات والظروف الاستثنائية التي مر بها الوعي الإقليمي.

وذكر رئيس حزب الاتحاد أن الانتخابات الرئاسية والمشاركة التي شهدتها جاءت نتيجة ما قامت به القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية، والتي نمت الشعور الوطني وعززت ورسخت مفهوم الوحدة الوطنية، والذي انعكس في هذا المشهد الانتخابي الاستثنائي.

وأشاد رضا صقر بنزاهة العملية الانتخابية، والتي لم تسفر عن أي شكاوى من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المتابعة لها، وكذلك حملات المرشحين الأربعة، وهو ما يعكس المناخ الديمقراطي الذي أجريت فيه الانتخابات.