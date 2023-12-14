مركز الثقافة الإسلامية بالعريش يفوز بالمركز الثاني في المسابقة "الثقافية الكبرى"

فاز مركز الثقافة الإسلامية بالعريش في محافظة شمال سيناء، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024.

وتبلغ قيمة الجائزة للمراكز الأولى 30 ألف جنيه والمركز الثاني 20 ألف جنيه.



وفازت الدارسة رشا يوسف نعيم يوسف من مركز الثقافة الإسلامية بالعريش فى محافظة شمال سيناء بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية (المركز الثاني.. وقدرها ) وتقسم الجائزة: 3 آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألف جنيه منها لمدير المركز، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.



وهنأت مديرية أوقاف شمال سيناء برئاسة الشيخ محمود مرزوق الفائزين: عميد المركز الثقافي بالعريش الدكتور أحمد أبو القاسم، ومدير المركزالشيخ أيمن إبراهيم جعفر الخواجة.