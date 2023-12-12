وطنية لا تنتهى.. أبناء شمال سيناء يضربون أروع الأمثال فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شهدت لجان شمال سيناء توافدًا كبيرًا من جانب الأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقًا على إقبال أهالي سيناء على لجان الاقتراع: «يومًا بعد الآخر يؤكد أبناء شمال سيناء حبهم لمصر، ويضربون أكبر الأمثلة في الوطنية، فهم لا يفوتون الفرصة في المشاركة بالاستحقاقات والانتخابات على مر التاريخ، ليرسموا مستقبل مصر».

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم، وتُنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.