الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وطنية لا تنتهى.. أبناء شمال سيناء يضربون أروع الأمثال فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية

شمال سيناء
شمال سيناء

شهدت لجان شمال سيناء توافدًا كبيرًا من جانب الأهالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقًا على إقبال أهالي سيناء على لجان الاقتراع: «يومًا بعد الآخر يؤكد أبناء شمال سيناء حبهم لمصر، ويضربون أكبر الأمثلة في الوطنية، فهم لا يفوتون الفرصة في المشاركة بالاستحقاقات والانتخابات على مر التاريخ، ليرسموا مستقبل مصر».

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاثة أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم، وتُنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

 

مواد متعلقة

مى كساب تُدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

المغنيسيوم يساعد فى تنشيط فيتامين "د" فى الجسم.. اعرف فوائده

فوائد بذور السمسم.. اعرفها

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة

كيفية تفعيل بطاقة التموين 2023 واسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر

الإقبال الكثيف يسيطر على تغطية الصحف العالمية للانتخابات الرئاسية

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023 وموعد الامتحانات

الأكثر قراءة

عاجل.. بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

"من مقر لجنة الانتخابات".. أول ظهور لـ سما المصرى بعد خروجها من السجن (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

يوسف شعبان: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدفع الإصلاح السياسي والاقتصادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟