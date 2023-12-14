الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتعليق مصري سعودي.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء غدًا الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2023، والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية 2023، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية 

ستُذاع مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية، عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

معلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية

سيتولى المعلقان "مدحت شلبي وفهد العتيبي" مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الفوز في ضربة البداية، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

في المقابل، يرغب فريق اتحاد جدة السعودي في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ومحاولة تخطي عقبة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.

وصعد فريق اتحاد جدة السعودى لمواجهة الاهلى بعد الفوز على أوكلاند سيتى فى المباراة الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل.

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زي الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023

ومن المنتظر أن يرتدي فريق الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقمًا مكونا من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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