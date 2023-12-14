الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخططات قرية كفر ميت فارس بالجريدة الرسمية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

نشرت الوقائع المصرية قرارمحافظة الدقهلية رقـم 877 لسنة 2023 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت فارس التابعة لمركز ومدينة عبيد على النحو التالى: 

يتم تغيير استخدام قطعة الأرض من فضاء غير مهشر إلى سكنى، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونص قرار المحافظ بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام:

مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت فارس التابعة لمركز ومدينة عبيد على النحو التالى: يتم تغيير استخدام قطعة الأرض من فضاء غير مهشر إلى سكنى، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

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