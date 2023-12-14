الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه "كيسوفيم"

صاروخية
صاروخية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة كيسوفيم، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية عن مقتل 10 من ضباط وجنود الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية، فضلًا عن استهداف 4 دبابات ميركافا للاحتلال بحي الشيخ رضوان.

يأتي ذلك ردًا على شن طيران الاحتلال غارات على جباليا والدرج ‏والزيتون والشجاعية، شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، نتيجة القصف.

وأعلن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان عن توثيقه إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية، في مختلف محافظات قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضح المرصد أن الفلسطينيين لجأوا إلى إنشاء هذه المقابر بشكل عشوائي في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، نتيجة صعوبة الوصول إلى المقابر الرئيسية والمنتظمة، من جراء القصف الإسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية كيسوفيم حي الشجاعية

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