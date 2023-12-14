"فهمي أمان".. حكاية كوميديان من زمن الفن الجميل أدمن دور العجوز

فهمي أمان، أو عم لاللو الطرشجي في مسرحية "سيدتي الجميلة"، وشقيق هند رستم في فيلم الزوج العازب، والخادم العجوز “رجب” في فيلم “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، والذي اشتهر وعرف بجملته: “أدعكي يا بنتي أدعكي، إيدك حنينة قوي علي رجلي، سخنوا لي قزازة مية وروحوا انتوا ناموا”.

"فهمي أمان" حكاية من زمن الفن الجميل أدمن أدوار العجوز

وفهمي أمان، الممثلين الذين ارتبطت أدوارهم بالسن الكبيرة، فهو إما أب، أو شقيق أكبر، أو حتي جد. وربما من أشهر أدواره، ذاك الذي قدمه مع نيللي وصلاح ذو الفقار في فيلم “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، إنتاج عام 1969، وقام فيه بدور “عم رجب”، الخادم العجوز الذي تلجأ “سامية”، ليرفع عنها عناء أعباء المنزل لتتفرغ هي لعملها، إلا أن عم رجب، والذي قدمه الفنان فهمي أمان، كان يحتاج لمن يعتني به ويمرضه من عشرات الأمراض المصاب بها، بدءا من الروماتيزم وليس انتهاء بآلام المفاصل، فكان علي سامية أن تعتني به بعدما زاد تأوهه ولم يهجع إلا بعد أن “دهنت” له سامية ساقيه بالمرهم الخاص بالروماتيزم، وكانت جملته التي يتذكرها الكثيرين: “أدعكي يا بنتي أدعكي، إيدك حنينة قوي”.

فهمي أمان في فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

وفي كتابه “نجوم علي الهامش”، يذكر الكاتب والباحث في التراث خطاب معوض خطاب: أن فهمي أمان ذلك الفنان الذي لم نشاهده إلا عجوزا في جميع أعماله الفنية يعد واحدا من الفنانين الذين نحب أن نشاهدهم ونحرص على متابعة أعمالهم رغم أننا لا نعرف أسماءهم، وقد حقق شهرة عريضة بتلك الأدوار الصغيرة والقليلة التي أداها بإتقان وإجادة جعلته يترك بصمة واضحة وعلامة ملحوظة فى تاريخ السينما والمسرح.

ويضيف “معوض”: ولد الفنان فهمى أمان في يوم 26 أكتوبر سنة 1902، وتوفي في يوم 8 أكتوبر سنة 1976 عن عمر ناهز 74 عاما، والطريف أنه لم يشتهر على نطاق واسع إلا بعد أن تقدم به العمر، وقد عرف بطريقة كلامه التي تميل إلى الخنف.

ويلفت “معوض” في كتابه والذي يشارك به في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن الفنان فهمي أمان: قد شارك في عدة أعمال مسرحية وسينمائية ما زالت عالقة بالأذهان، منها تجسيده شخصية عم لاللو الطرشجي في مسرحية "سيدتي الجميلة" مع كل من فؤاد المهندس وشويكار.

كما جسد عددا من الشخصيات السينمائية مازالت عالقة بالأذهان، فهو الطبيب الذي ذهب إليه سراج منير فى فيلم "عنتر ولبلب" مع محمود شكوكو وعبد الفتاح القصري، وهو شقيق تحية كاريوكا فى فيلم "صاحبة العصمة" مع إسماعيل ياسين، وهو حضرة الناظر شقيق هند رستم الأكبر في فيلم "الزوج العازب" مع فريد شوقي، وهو الثري قنديل العتم الذي يخون زوجته مع الراقصة نبلة في فيلم "لوكاندة المفاجآت" مع عبدالمنعم إبراهيم وإسماعيل ياسين وهند رستم وسهير البابلي.

وتظل شخصية “عم رجب” الرجل العجوز المريض في فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" مع نيللي وصلاح ذو الفقار هي أفضل وأشهر الشخصيات التي جسدها على شاشة السينما، كما قام ببطولة فيلم "في صحتك" وشارك في أفلام "شنبو في المصيدة" و"غرام في أغسطس" و"المجانين في نعيم" و"لوكاندة المفاجآت" و"الآنسة ماما" و"اليتيمتين" وغيرها.