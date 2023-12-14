فرج عامر: الأهلى سيهزم اتحاد جدة.. وهذه نصيحتى لـ الزمالك بشأن زيزو

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، على صعوبة مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة في الثامنة مساء الجمعة على ملعب "الجوهرة"، في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "ستكون مباراة صعبة للغاية بين فريقين كبار ونتيجتها ستعتمد على الفريق الأكثر تركيزًا ومن سيغلق خطوط الدفاع، واتحاد جدة قادر على أن يسجل أهدافًا بسهولة والأهلي نفس الأمر ولذلك أرى أن المواجهة لن تكون سهلة".

وأضاف: "كرة واحدة قادرة على حسم المباراة، اللقاء يحتاج إلى تركيز شديد جدًا، أتمنى فوز الأهلي وأتوقع النتيجة 2-1 لصالح الأحمر".

أما عن إمكانية ضم أحمد عبد القادر لـ سموحة، أجاب: "أتمنى ضمه هو ابننا ولاعب موهوب وعندما لعب في سموحة قدم مباريات رائعة، لو وافق الأهلي واللاعب أتمنى ضمه وسيكون إضافة كبيرة".

وأكمل: "أعتقد أن النادي واللاعب من الصعب موافقتهما، هو بمثابة نجلي ومن وقت للآخر يكون هناك اتصال بيني وبينه، ولو سمح الأهلي له بالرحيل سيكون لخارج مصر، الخطيب متمسك به".

وبسؤاله "ماذا لو لديك لاعب مثل زيزو، هل ستوافق على رحيله؟"، علّق/ " لو النادي يعاني من أزمة مالية وتلقيت عرضًا كبيرًا في زيزو سأوافق بالطبع على رحيله، وسيكون المبلغ من 4 إلى 5 ملايين دولار وسيكون هناك 20% حال إعادة بيعه وهو في قمة تألقه".

واختتم تصريحاته: "مهما كان عليك ضغوط جماهيرية عليك أن تفكر بعقلك، الزمالك لو تلقى عرضًا لبيع زيزو بقيمة 8 ملايين دولار سيحل المشكلة الأزلية للنادي وهي أزمة القيد ولا يوجد لاعب في الدوري المصري تلقى هذا العرض".

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