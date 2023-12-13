رشوان: إسرائيل أصبحت ضد الجميع والأجواء غير مهيأة لبدء مفاوضات

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن إسرائيل ضد الجميع وهذا ما نشاهده في تصريحات قادة الحرب في حكومة الاحتلال.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات، خلال استضافته في "الغد الإخبارية"، أن المناخ الحالي غير مهيأ لبدء مفاوضات جديدة، بسبب عدم وجود أشخاص يُحكّمون العقل في الأزمة الفلسطينية، مضيفًا أن الضغط الرئيسي لوقف إطلاق النار سيأتي من داخل إسرائيل، بسبب عدم استجابة حكومة نتنياهو للمقترحات الخاصة بشأن هُدن جديدة.

ولفت رشوان إلى أن القاهرة لن تتوقف دقيقة في تقديم الدعم ويد المساعدة للأشقاء في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه على المستوى السياسي فإن مصر لن تتأخر في التوصل إلى هدنة حقيقية لوقف شلال الدماء في قطاع غزة المحاصر.