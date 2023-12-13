الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسي القائد الكفء الذي قاد مصر بعد ثورة 30 يونيو

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على توصيف الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل في عام 2014 بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مرشح الضرورة.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن الأستاذ هيكل صاغ الموقف بكلمة وهي الضرورة.

وتابع: "الضرورة جاءت بسبب وجود ثورة ولا بد أن يكون لها قائد، والقائد الذي استطاع أن يقود في تلك اللحظة هو الرئيس السيسي، لذلك كان هو الضرورة".

وأكد أن أي ثورة لا بد أن يكون لها واجهة واسم وهذا توفر في الرئيس السيسي.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

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