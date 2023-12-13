محلل سياسى: نتنياهو لا يملك رفاهية تغيير حكومته.. وبن غفير "وزير سوابق"

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي إن نتنياهو لا يملك رفاهية تغيير حكومته، لافتًا إلى أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الاسرائيلي، كانت هناك محاولة للاعتداء عليه، أمس، والأمن تدخل.

أضاف شرقاوي، في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مساء dmc" المذاع على DMC أن أهالي المتحجزين الإسرائيليين اتهموا بن غفير بأنه لا يريد وقف الحرب والدخول في هدنة جديدة للإفراج عن المحتجزين والأسرى لدى حماس.

وتابع "الشعب الإسرائيلي أصبح يكره بن غفير الذي كان يتلذذ بمشاهد التعذيب في السجون الإسرائيلية"، مؤكدًا أن هذا الرجل غير طبيعي ويفتخر بأن لديه 45 سابقة جنائية وخرج منها كلها: “لذلك هو وزير سوابق”.