الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: نتنياهو لا يملك رفاهية تغيير حكومته.. وبن غفير "وزير سوابق"

نتنياهو
نتنياهو

قال المحلل السياسي ماك شرقاوي إن نتنياهو لا يملك رفاهية تغيير حكومته، لافتًا إلى أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الاسرائيلي، كانت هناك محاولة للاعتداء عليه، أمس، والأمن تدخل.

أضاف شرقاوي، في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مساء dmc" المذاع على DMC أن أهالي المتحجزين الإسرائيليين اتهموا بن غفير بأنه لا يريد وقف الحرب والدخول في هدنة جديدة للإفراج عن المحتجزين والأسرى لدى حماس.

وتابع "الشعب الإسرائيلي أصبح يكره بن غفير الذي كان يتلذذ بمشاهد التعذيب في السجون الإسرائيلية"، مؤكدًا أن هذا الرجل غير طبيعي ويفتخر بأن لديه 45 سابقة جنائية وخرج منها كلها: “لذلك هو وزير سوابق”.

بنيامين نتنياهو بن غفير إسرائيل مساء dmc إيتمار بن غفير

مواد متعلقة

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى "سوليفان" يزور إسرائيل غدًا

الأكثر قراءة

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

أحمد حلمى يرثى شقيقه: "تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر"

"الغضب" يلاحق جنود الاحتلال بعد فيديوهاتهم على منصات التواصل

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك