البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى "سوليفان" يزور إسرائيل غدًا

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل المتوقعة غدا الخميس، من المرجح أن تتبعها محطات أخرى في الشرق الأوسط، دون أن يحدد مكانها.

وأضاف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن سوليفان “ سيناقش المرحلة التالية من الحملة العسكرية والجهود المبذولة لتكون أكثر دقة في محاولة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين”.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع شركائها في الشرق الأوسط لمحاولة تأمين إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الثمانية لدى حركة حماس، بالإضافة إلى حوالي 130 آخرين.

وحاول كيربي، الدفاع عن تصريحات الرئيس جو بايدن، المثيرة للجدل والتي هاجم خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قال خلالها إن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي"، وأن على نتنياهو تغيير حكومته التي يهيمن عليها اليمين المتشدد، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

قال كيربي: "كان الرئيس يعرب عن مخاوفه بشأن الخسائر في صفوف المدنيين التي رأيناها. وهذا يعكس جهودنا المستمرة لحث الإسرائيليين على توخي الدقة والحذر قدر الإمكان".