كمين الشجاعية أقسى الضربات لجيش الاحتلال.. تقرير لـ"القاهرة الإخبارية"

استعرضت الإعلامية رغدة أبوليلة، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقرير بعنوان"كمين الشجاعية أقسى الضربات لجيش الاحتلال".

وقالت "أبو ليلة":" كمين حي الشجاعية بدأت القصة عندما اندلعت مواجهات استمرت نحو حوالي 3 ساعات بين قوات من كتيبة مشاه في جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، بمحيط مبني مهدم في حي الشجاعية بشرق قطاع غزة.

وأضاف أنه تم إصابة عدد من جنود الإحتلال إصر تعرضهم لإطلاق نار وقنابل وفقدان الاتصال بهم، وحينئذ دفع جيش الاحتلال بثلاثة قادة عسكريين للالتحاق بالمعارك خوفًا من الاختطاف وتنظيم القوات في المنطقة.