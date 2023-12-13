الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: هدنة إنسانية قريبة فى غزة بسبب خسائر الاحتلال

غزة
غزة

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل تحت أي ظرف.

أضاف العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة":"رأينا حاملات الطائرات الأمريكية التي جاءت لحماية إسرائيل، وكل ذلك دليل على أنه كان هناك ضغط شديد وإحساس بأن أمن إسرائيل دخل في مرحلة حرجة جدًا".

كما أكد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يُلزم إسرائيل بأي شيء، لكن قيمته أنه أكد للولايات المتحدة وإسرائيل أن العالم كله ضد ما يحدث في غزة.

تابع "هذا يعطي مؤشرًا على اقتراب وقف إطلاق النار في غزة وهدنة إنسانية، بسبب زيادة الخسائر الإسرائيلية الملحوظة، كما أن تكتيك حماس فريد من نوعه في حرب المدن".

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