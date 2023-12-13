الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بالشيوخ: المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية نجاح تاريخى لمصر

الدكتورة يسرا أحمد
الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة

اعتبرت الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس الشيوخ المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بمثابة نجاح تاريخى لمصر وشعبها العظيم فى ممارسة الديمقراطية فى هذه الانتخابات، مؤكدة أن هذه المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات تكشف وعى المصريين الذين ضربوا أروع الأمثال في المشاركة الإيجابية؛ للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم.

وقالت "أباظة" في تصريحات صحفية لها، إن مشاركة المصريين بهذه الصورة التى أبهرت العالم كله تؤكد حرص المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الوقوف بجانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، مشيدة بالإقبال الكبير من الناخبين بمختلف محافظات مصر، حيث كانت الطوابير من الناخبين من الرجال والنساء والشباب أمام اللجان الانتخابية واضحة للغاية.

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ووجهت الدكتورة يسرا أباظة كل التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التى أدارت هذا العرس الديمقراطى بكل حرفية ومهنية، مشيدة بدور الأجهزة الأمنية فى تأمين هذه الانتخابات وتقديم جميع التيسيرات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة.

الدكتورة يسرا أحمد فؤاد أباظة مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصريين

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