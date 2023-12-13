الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحرير الفلسطينية: نقدّر موقف مصر الرافض تهجير أهالى غزة

حسين الشيخ
حسين الشيخ

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إننا نقدر موقف مصر بشأن رفضها تهجير الفلسطينيين، والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا.

وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لن نقبل إطلاقًا بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والقضية الفلسطينية لن تقتلها طائرات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الحرب على قطاع غزة لن تنجح في القضاء على القضية الفلسطينية.

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن أن يمر بذريعة الدفاع عن النفس.

القاهرة الإخبارية منظمة التحرير الفلسطينية مصر تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية إبادة جماعية المجتمع الدولي قطاع غزة

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