المطرب الإيطالى فيديريكو مارتيلو يكشف تفاصيل مشاركته فى حملة "مناحى الأمل"

كشف الفنان الإيطالي فيديريكو مارتيلو، عن تفاصيل مشاركته في الحملة العالمية "مناحي الأمل"، قائلًا: "إنه شرف كبير لي أن أعمل مع الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، وأن أقدم معها أغنية مدهشة للغاية".

وأضاف الفنان الإيطالي فيديريكو مارتيلو، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية سالي شاهين، عبر قناة dmc، أنه تم التواصل معي من قبل المهرجان، وسألني إذا كنت أحب أن أشارك، وكان هو في مصر بينما أنا في إيطاليا، ولم يكن من السهل أن أوافق لأنني كنت أريد أن أعرف إذا كان هذا شيئًا جيدًا أم لا.

وتابع: "قلت له لا بأس ولنتحدث معًا عبر زووم، وبعد المكالمة قلت له أنا معك، ومن فضلك قل لي كم أغنية سأغني، فقال لي لا تقلق، سنتحدث في هذا الشأن، كان هذا منذ عام مضى، وقال لي إنني ربما أغني ثنائيًا مع أحد آخر، فقلت: ماذا؟ ثم جاء لي إيطاليا والتقينا وجهًا لوجه، وتحدثت خلال اللقاء مع السيدة صفاء أبوالسعود، وأحببتها للغاية، وقالت لي إنها سعيدة جدًا بالغناء معي، وبدوري أنا قلت لها بأنه شرف عظيم لي".