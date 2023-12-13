الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشهاد شخصين وإصابة آخر فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا جنوب لبنان

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

أكدت وكالة الإعلام اللبنانية، أنه تم استشهاد شخصين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب البلاد، حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدت الثقة في النظامين الأمني والاقتصادي، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو فقدت ثقة غالبية الإسرائيليين والعالم بعد شهرين من الحرب على غزة، وأن الوقت حان لاستبدال نتنياهو، وأنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني.

المعارضة الإسرائيلية وكالة الإعلام اللبنانية قصف إسرائيلي

مواد متعلقة

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": ارتفاع قتلى الاحتلال يمنع الجنود من المشاركة فى الحرب

مصر حاضرة.. جهود حثيثة لإحباط المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر.. خبير يوضح الأسباب (فيديو)

باحث: تحركات مصرية حازمة لإحباط مخطط التهجير.. وإسرائيل تواصل الضغط

خبير اقتصادى: مصر تتفوق "يومًا بعد يوم" فى زيادة الصادرات الغذائية

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

"الوطنية للانتخابات": الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عمل جماعى يعكس انتماء ووطنية

"الوطنية للانتخابات": نهنئ مصر بهذا الظهور المشرف فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك