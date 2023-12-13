الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف إنسانى لإطلاق النار فى غزة

قالت ها هي لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إننا نجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة.

وقالت: "إن سكان غزة المنهكين عقليًا وجسديًا في حاجة ماسة إلى الإغاثة".

وفي وقت سابق، قال هاستينجز إن نظام الرعاية الصحية في غزة كان "على وشك" الانهيار التام.

لقاء بايدن ببعض الأمريكيين

والتقى جو بايدن شخصيًا مع عائلات بعض الأمريكيين الثمانية الذين ما زالوا في عداد المفقودين ويُفترض أنهم أسروا لدى حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

انضم وزير الخارجية أنتوني بلينكن والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر إلى الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حيث التقيا بـ13 من أفراد الأسرة شخصيًا، وثلاثة آخرين حضروا عبر الهاتف.

وكان هذا أول لقاء شخصي مع عائلات بايدن، الذي سبق له أن استضاف اجتماعات افتراضية وتحدث مع آخرين عبر الهاتف.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة CNN قبل الاجتماع: "سيضمن لهم أننا لن نفقد أحباءهم، ولن نتوقف عن محاولة إعادتهم إلى الوطن".

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده ستواصل حربها في غزة بغض النظر عن الدعم الدولي. وقال إيلي كوهين: "إن إسرائيل ستواصل الحرب ضد حماس بدعم دولي أو بدونه".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية هو هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد سكان إسرائيل".

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. ووافق المجلس على القرار بأغلبية 153 صوتًا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت.

ويعتبر التصويت غير الملزم رمزيا إلى حد كبير، ولكنه بمثابة مقياس مهم للرأي العام العالمي. ولم تنضم أي من القوى الكبرى إلى إسرائيل والولايات المتحدة في معارضتهما لوقف إطلاق النار.

كما أظهرت إسرائيل والولايات المتحدة أكبر خلاف علني بينهما حتى الآن بشأن سلوك ومستقبل الحرب ضد حماس، حيث أصبح الحليفان معزولين على نحو متزايد بسبب الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس جو بايدن إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب "قصفها العشوائي" وأنه يتعين على نتنياهو تغيير حكومته التي تهيمن عليها أحزاب اليمين المتشدد.