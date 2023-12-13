الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية: الشعب الفلسطينى أصبح هدفًا للاحتلال فى كل أماكن وجوده

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، إن كل معاناة ستبقى محفورة في ذاكرتنا ولا يمكن نسيانها أو التسامح مع مرتكبيها.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "نبذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعبنا، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده كان وما زال هدفا للاحتلال.

ودعا “هنية” الشعوب العربية والإسلامية، لتكثيف جهودها بما يتناسب مع حجم العدوان، مشيرًا إلى أنه يثمن الحراك الشعبي والدولي لنصرة فلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أننا نقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن، مضيفًا أنه يرحب بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.

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