جانتس: نمر بأيام صعبة ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة لنهضة إسرائيل

وصف بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، الوضع الحالي لجيش الاحتلال بالصعب، قائلًا: "نمر بأيام صعبة، ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة للغاية من أجل نهضة إسرائيل".

واعتبر وزير الاحتلال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تهديد حزب الله لمواطني شمال إسرائيل "لا يمكن أن يستمر".

جاءت تصريحات جانتس، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع أعداد قتلى "جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 444 جنديًا وضابطًا، من بينهم 82 جنديًل من لواء جولاني، و103 من رتبة نقيب وما فوق.

فيما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن مؤرخين وباحثين إسرائيليين، في تقرير منشور الأربعاء، قولهم إن إسرائيل بعيدة عن إسقاط حركة حماس، متوقعين استمرار المقاومة حتى بعد اغتيال القيادي بالحركة "يحيى السنوار"، وهو الهدف الذي تسعي إسرائيل إلى تحقيقه.

وقال المؤرخ العسكري داني أورباخ: "العملية العسكرية من المرجح أن تكلف المزيد من أرواح الجنود الإسرائيليين"، بحسب جيروزاليم بوست.