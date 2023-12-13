الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جانتس: نمر بأيام صعبة ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة لنهضة إسرائيل

بيني غانتس
بيني غانتس

وصف بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، الوضع الحالي لجيش الاحتلال بالصعب، قائلًا: "نمر بأيام صعبة، ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة للغاية من أجل نهضة إسرائيل".

واعتبر وزير الاحتلال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تهديد حزب الله لمواطني شمال إسرائيل "لا يمكن أن يستمر".

جاءت تصريحات جانتس، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع أعداد قتلى "جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 444 جنديًا وضابطًا، من بينهم 82 جنديًل من لواء جولاني، و103 من رتبة نقيب وما فوق.

فيما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن مؤرخين وباحثين إسرائيليين، في تقرير منشور الأربعاء، قولهم إن إسرائيل بعيدة عن إسقاط حركة حماس، متوقعين استمرار المقاومة حتى بعد اغتيال القيادي بالحركة "يحيى السنوار"، وهو الهدف الذي تسعي إسرائيل إلى تحقيقه.

وقال المؤرخ العسكري داني أورباخ: "العملية العسكرية من المرجح أن تكلف المزيد من أرواح الجنود الإسرائيليين"، بحسب جيروزاليم بوست.

بينى غانتس حكومة الحرب الإسرائيلية الاحتلال نهضة إسرائيل وزير الاحتلال

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك