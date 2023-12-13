الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود مطر: كتابى "حكايات الراوى الأعظم" يكشف عن الجانب الإنسانى لنجيب محفوظ

خلال مناقشة كتاب
خلال مناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم"

قال الكاتب الصحفي محمود مطر، إن نجيب محفوظ مادة ثرية للقراءة في كل وقت، والكتابة عنه شرف عظيم لأي شخص.

محمود مطر يكشف قصة زواج نجيب محفوظ الثانية

أضاف خلال فعاليات مناقشة كتاب " نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم"، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، منذ قليل بنقابة الصحفيين؛ قائلًا: "لقد تحدثت مع ٢٣ شخصية ممن حاورتهم في كتابي، ومن أهمهم ابنته "هدى" فكانت خير من تكلمت عنه لأنها الأقرب إليه، فحرصت على التحدث معها عن الجانب الشخصي لنجيب محفوظ".

وأشار إلى أنه ابنته هدى، روت لي، أنه في إحدى المناسبات العائلية، أن والدة نجيب محفوظ، كانت تريد أن تزوجه سيدة أخرى ولكنه رفض، ورأي في زوجته أن هذه السيدة ستساعده على الإبداع في حياته.

كما تحدث مطر مع محمد سلماوي، وهو ما أسماه نجيب محفوظ بـ"وزير خارجيتي"، وأيضا التقى بيوسف القعيد كان قريبا منه هو وجمال الغيطاني، وكان ينادي عليهم بأسماء خاصة مثل "يا جو"، "يا جيمي".

بالإضافة إلى حوارت محمود مطر، مع الدكتور حسين عبدالجواد، الذي قال عن نجيب محفوظ إنه كان "رجل ابن نكتة".

نجيب محفوظ خلاصة الشخصية المصرية فى أبهى حضورها

وأكد مطر المقولة عن نجيب محفوظ، أنه "خلاصة الشخصية المصرية القومية في أبهى حضورها"، معقبا: "أردت أن أكشف الجانب الإنساني لنجيب محفوظ".

يعد الكتاب محاولة مهمة لاكتشاف وجه نجيب محفوظ الإنسانى، لتقديمه ليس بوصفه أهم مبدع وروائى عربى أو الأديب العربى الوحيد الحائز على جائزة نوبل، ولكن بوصفه نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم الباشا، المواطن المصرى البسيط ابن الجمالية عاشق الحارة المصرية، وزوج السيدة عطية الله، ووالد أم كلثوم وفاطمة، وصديق وأستاذ عدد هائل من الأدباء ومن النخبة ومن المصريين البسطاء.

وحسب تصريح سابق لمؤلف الكتاب؛ فإن نجيب محفوظ فى وجهه الإنسانى هو ابن بلد شهم جدع، ويتمتع بمروءة وشهامة، سريع البديهة حاضر الذهن، قادر على إلقاء النكت والإفيهات بخفة ظل ساحرة قادرة على انتزاع ضحكات كل من يسمعه.

وتابع: «جمعت تلك التفاصيل من ابنته أم كلثوم ومن تلاميذه وأصدقائه مثل محمد سلماوى ويوسف القعيد وإبراهيم عبدالمجيد ونعيم صبرى ومحمود الشنوانى ومحمد جبريل ومحمد حسن عبدالله وهدى العجيمى وإبراهيم عبدالعزيز وفتحى هاشم وسعيد سالم وغيرهم».

واختتم: فى الكتاب حاولت الكشف عن جوانب كثيرة من حياة صاحب نوبل مثل قصص حبه المبكرة وخطاباته التى تبادلها مع أصدقائه ومنها مثلًا خطاباته مع الأديب السكندرى المعروف سعيد سالم التى بدا فيها محفوظ مُصرًا على أن تنشر الأهرام رواية مسلسلة لسعيد سالم بدلًا من إحدى رواياته هو شخصيًا، وغيرها من تفاصيل عالم نجيب محفوظ الكبير جدًا.

نجيب محفوظ الكاتب الصحفي محمود مطر كتاب نجيب محفوظ حكايات الراوي الأعظم مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك