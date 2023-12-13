الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حامد فارس: استمرار الحرب بفلسطين يعنى تراجع التأييد العالمى للسياسة الأمريكية

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يفعله الاحتلال الإسرائيلى في حق  الإنسانية الفلسطينية جعل العالم يتحرك بشكل متوافق مع الرؤى المصرية والعربية.

وتابع: "ما يحدث فى غزة جريمة مكتملة الأركان وما تفعله إسرائيل من جرائم ضد المدنيين وتعرية المواطنين نقلت للعالم بشاعة الاحتلال".

مجازر الاحتلال الصهيوني 

وأكد حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على عبر فضائية “دى إم سى”، أن هناك اختلافا كبيرا بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن القول إن قرارات مجلس الأمن قرارات ملزمة بينما الأمم المتحدة غير ملزمة ولكن لها بعد أخلاقى كبير.

تراجع شعبية “بايدن”

وأضاف “فارس” أن هناك ضغوطا دولية كبيرة تُمارس على إدارة بايدن الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبيته، خاصة بعد أن وضعت الإدارة الأمريكية نفسها فى خندق واحد مع إسرائيل ضد أكثر من 160 دولة حول العالم يريدون وقف إطلاق النار، لذا استمرار الحرب في غزة لن يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك.
 

 

حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية قرارات مجلس الأمن اليوم دي ام سي

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