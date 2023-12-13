حامد فارس: تخاذل المجتمع الدولى يعطى الفرصة للاحتلال لاستكمال مخططه الإجرامى

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك مخططًا واضحًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر للعمل على تنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل ما زالت تقوم بغيها لمحاولة تهجير القسري الفلسطينيين حتى اليوم، كما أن مصر سعت وبكل قوة إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، ونجحت في إدخال المساعدات بشكل واضح، ومصر لم تغلق معبر رفح للحظة واحدة، ومن أكثر الدول التي قدمت خدمات للقضية الفلسطينية، منوهًا بأن الدولة المصرية ترى أن القضية الفلسطينية أم القضايا.

التهجير القسري للفلسطينيين

وأشار فارس إلى أن هناك حالة من التخاذل من المجتمع الدولي، وهو ما يعطي الفرصة لإسرائيل لاستكمال مخططها الإجرامي.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية أن الدولة بالتنمية وبالمحاربة على الإرهاب ترفض التهجير.