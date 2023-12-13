انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته منذ 6 أشهر.. خبير يوضح الأسباب (فيديو)

علق الدكتور أمجد عطية، المحلل الاقتصاد، علي التراجع الأخير في أسعار النفط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن رغم الزيادة في تعاملات اليوم إلا أن أسعار النفط تنخفض 4% وتسجل أدني مستوي لها في 6 أشهر.

وأضاف أن هناك عوامل كثيرة بعضها عوامل اقتصادية وموسمية، موضحًا أن هناك حالة من الشك أن منظمة “أوبك” سوف تلتزم بخفض الإنتاج التي تتحدث عنها.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تحتاج لخفض نفقاتها، سواء تتعلق بامور اقتصادية أو عسكرية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.