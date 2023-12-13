الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

15 % نموًا بمعدل الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية.. خبير يوضح

كريم إسماعيل
كريم إسماعيل

علّق الخبير الصناعي المهندس كريم إسماعيل، على تحقيق صادرات مصر من الصناعات الغذائية 15% نموًا في أول 10 أشهر من 2023.

لماذا زادت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 15%؟

قال الخبير الصناعي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن العوامل التي أدت لذلك كثيرة جدًا، أولها اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالزراعة وتبطين الترع وأصبح لدينا وفرة رغم أزمة المياه التي يعاني منها العالم ومصر بالتحديد.

وأضاف أن الدولة تستصلح أيضًا أراضي جديدة، كما أن البنية التحتية المصرية تسهل التصدير، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تعمل عليها مصر منذ 8 سنوات.

وتابع:"الـ15% رقم ليس كبيرًا على ما فعلته مصر خلال السنوات الأخيرة من بنية تحتية زراعية ولوجستية للصادرات الزراعية، ونحتاج عام 2024 أن تصبح نسبة النمو 30 و40%".

وأشار إلى أن معظم المسئولين في دول العالم يحتاجون الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية الزراعية المصرية، خصوصًا أن السوق العالمية تعاني من أزمة غذاء.

مصر الصادرات الصناعية الغذائية الصادرات الغذائية صادرات مصر ارتفاع صادرات مصر

مواد متعلقة

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تنمو 15% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك