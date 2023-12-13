15 % نموًا بمعدل الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية.. خبير يوضح

علّق الخبير الصناعي المهندس كريم إسماعيل، على تحقيق صادرات مصر من الصناعات الغذائية 15% نموًا في أول 10 أشهر من 2023.

لماذا زادت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 15%؟

قال الخبير الصناعي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن العوامل التي أدت لذلك كثيرة جدًا، أولها اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالزراعة وتبطين الترع وأصبح لدينا وفرة رغم أزمة المياه التي يعاني منها العالم ومصر بالتحديد.

وأضاف أن الدولة تستصلح أيضًا أراضي جديدة، كما أن البنية التحتية المصرية تسهل التصدير، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تعمل عليها مصر منذ 8 سنوات.

وتابع:"الـ15% رقم ليس كبيرًا على ما فعلته مصر خلال السنوات الأخيرة من بنية تحتية زراعية ولوجستية للصادرات الزراعية، ونحتاج عام 2024 أن تصبح نسبة النمو 30 و40%".

وأشار إلى أن معظم المسئولين في دول العالم يحتاجون الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية الزراعية المصرية، خصوصًا أن السوق العالمية تعاني من أزمة غذاء.