الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصناعات الغذائية": تطبيق نظم التتبع على المحاصيل الزراعية "ضرورة"

أشرف الجزايرلى
أشرف الجزايرلى

شارك المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالجلسات النقاشية التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية.. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء"، ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الثامنة المقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر الجاري.

كما شارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله، رئيس جهـاز التمثيـل التجارى، والنائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة دكتور أشرف السيد، رئيس شركة النيل للفاكهة، وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأكد الجزايرلى، أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية، خاصة أنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

كما طالب بالعمل على تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميًا على الوارادات الغذائية توفيرًا للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلًا عن أهمية مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في منح التراخيص للمصانع الجديدة من خلال ربط التراخيص الصناعية مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وأكد الجزايرلي أن تحقيق 15% زيادة ونمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية للحفاظ علي سمعة الصناعة الوطنية وضمان توفير المنتجات الغذائية بأعلي معايير الجودة وسلامة الغذاء، خاصة أن المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصرى.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية شريك استراتيجي لمعرض فوود افريكا للعام الثامن على التوالي وتشارك بعدد من الأجنحة تضم شركات رائدات الأعمال وعددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية، ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو، كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.

المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يحيى الـواثق بالل رئيس جهاز التمثيل التجارى عبد الحميد الدمرداش

مواد متعلقة

غرفة الصناعات الغذائية: تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعى

جمالي تستعرض مشروعات غرفة الصناعات الغذائية لتعزيز فرص المرأة بمعرض فوود افريكا2023

5.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية المتوقعة بنهاية العام

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تنمو 15% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023

الأكثر قراءة

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك