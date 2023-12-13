"الصناعات الغذائية": تطبيق نظم التتبع على المحاصيل الزراعية "ضرورة"

شارك المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالجلسات النقاشية التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعـات الغـذائية والحاصلات الزراعية.. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء"، ضمن فعاليات المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته الثامنة المقامة بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر الجاري.

كما شارك فى الجلسة كل من المهندس هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله، رئيس جهـاز التمثيـل التجارى، والنائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحسن البلتاجى رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية، وأدار الجلسة دكتور أشرف السيد، رئيس شركة النيل للفاكهة، وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأكد الجزايرلى، أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية، خاصة أنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا ودوليًا.

كما طالب بالعمل على تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميًا على الوارادات الغذائية توفيرًا للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلًا عن أهمية مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في منح التراخيص للمصانع الجديدة من خلال ربط التراخيص الصناعية مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء.

وأكد الجزايرلي أن تحقيق 15% زيادة ونمو فى الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التى يشهدها السوق العالمى، يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة المنتج الغذائى المصرى على المنافسة فى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية للحفاظ علي سمعة الصناعة الوطنية وضمان توفير المنتجات الغذائية بأعلي معايير الجودة وسلامة الغذاء، خاصة أن المنتج الغذائى يرتبط بصحة وسلامة المستهك المصرى.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الغذائية شريك استراتيجي لمعرض فوود افريكا للعام الثامن على التوالي وتشارك بعدد من الأجنحة تضم شركات رائدات الأعمال وعددًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة خريجي برنامج ازدهار لتطوير الشركات النامية، ومشروع النمو الأخضر الشامل بمصر التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -اليونيدو، كما في العام الماضي في إطار المسئولية المجتمعية للغرفة ومساهمتها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن استضافة بنك الطعام المصري بجناح الغرفة هذا العام كشريك فاعل لمساهمات الغرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاتهم من الأغذية.