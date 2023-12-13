الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتيلان و3 جرحى فى حريق مبنى بألمانيا

حريق مبني بألمانيا
حريق مبني بألمانيا

لقى شخصان حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بسبب نشوب حريق في مبنى مكون من ثلاثة طوابق في مدينة أوفنباخ بالقرب من فرانكفورت.

وقالت إدارة الإطفاء صباح اليوم الأربعاء، إن إحدى الضحايا ما زال مجهول الهوية، أما الآخر فهو طفل تم إنقاذه في البداية من المبنى السكني المحترق لكنه توفي لاحقًا في المستشفى.

وظل المكان الذي نشب فيه الحريق بالمنزل وسببه غير واضح حتى صباح اليوم.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، إنه لم يتسن إنقاذ الشخص المجهول الهوية، لأن "درجة الحرارة الناجمة عن الحريق كانت مرتفعة للغاية مما اضطر رجال الإطفاء إلى التراجع".

وأضاف أن "وضعًا مثل هذا ليس سهلًا بالنسبة لخدمات الطوارئ أيضًا"، وقد احترقت جميع طوابق المبنى الثلاثة مساء أمس الثلاثاء، وتم إخلاء مبنى مجاور مباشرة للمبنى المحترق كإجراء احترازي.

ووفقًا للأنباء المتوفرة حاليًا، كان هناك خمسة أشخاص في المنزل وقت الحريق مساء أمس الثلاثاء، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى متأثرين بحروق واختناق نتيجة الدخان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أكثر من 30 شخصًا كانوا يقيمون في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وتمت السيطرة على الحريق لكن الجهود لإخماده تمامًا استمرت حتى بعد منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء: لا يمكننا دخول المبنى في الوقت الحالي لأن الأسقف معرضة لخطر الانهيار، وأضاف أن هذا الوضع يجعل أيضًا من الصعب انتشال الشخص المتوفى من تحت الأنقاض.

وذكر المتحدث أن رجال الشرطة والإطفاء ما زالوا يعملون في مكان الحادث، ويشارك في العملية نحو 180 من رجال الإطفاء.

حريق أوفنباخ فرانكفورت إدارة الإطفاء الضحايا

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