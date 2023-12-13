الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمالي تستعرض مشروعات غرفة الصناعات الغذائية لتعزيز فرص المرأة بمعرض فوود افريكا2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت رنا جمالي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في ورشة العمل بعنوان: «تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي» والتي تأتي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض فوود افريكا2023 الذي تنظمه شركة كونسبت بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة أى أف بى وبالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية كراعي استراتيجي للمعرض للعام الثامن على التوالي المقام من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية كريمة من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة وذلك بمشاركة اكثر من 900  شركة تمثل 32 دولة، الى جانب اكثر من 500 مشترى دولى و13 جناح وطنى.

وقالت نائب رئيس الغرفة، إن غرفة الصناعات الغذائية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم وتمكين المرأة في التصنيع الغذائي والزراعي كأحد أهم محاور استراتيجية الغرفة للنهوض بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات الغذائية، والتي تأتي في إطار مشاركتها في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واضافت جمالي، أن الغرفة تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين على العديد من المشروعات والبرامج التنموية في كل من شأنه أن يعزز من فرص المرأة في التصنيع الغذائي والقطاع الزراعي، بجانب دعم تمثيل المرأة في عمل لجان اتحاد الصناعات المصرية حيث اترأس أول لجنة لسيدات الأعمال باتحاد الصناعة.

وأشارت إلى أن الغرفة تضم في عضويتها 1818 من رائدات وسيدات الأعمال سواء أصحاب المصانع أو مديري الشركات الصناعية، كما تعمل باستمرار في معالجة التحديات التي تواجه نمو الصناعة بشكل عام وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال من خلال تقديم دعم فني وبرامج التدريب والتأهيل في سلامة الغذاء وجودة المنتجات بجانب تشجيع الزراعات التعاقدية للمزارعين ودمج صغار المزارعين في منظومة سلاسل القيمة المضافة.

رنا جمالي الصناعات الغذائية الصناعات المصرية الصناعات شركة كونسبت

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