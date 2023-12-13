الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ بالعاصمة.. استعدادات القاهرة للتقلبات المناخية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

استعدت محافظة القاهرة للتقلبات المناخية بتكليفات اللواء خالد عبدالعال برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة القاهرة، التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع أي توقعات والاستعداد المناسب وكلفت بنشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة، وكذلك كلفت بالتنسيق المستمر بين شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة.  

واستعدت محافظة القاهرة، للتقلبات المناخية بالنشر السريع للمعدات على مطالع ومنازل  المحاور والأنفاق.

وأشارت إلى التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين بشأن تجمع المياه وإزالتها على الفور وتطهير بالوعات وتصريف مياه الأمطار بالأحياء.  

وأكدت الحفاظ على انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين العامة وتطهير مخرات السيل أولا بأول بالتعاون مع الري.

وقامت محافظة القاهرة، بربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أي طارئ، ولضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

محافظ القاهرة يتابع الإجراءات المتخذة للتقلبات المناخية 

ويتابع محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

كما شدد على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

كما أضاف أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ  لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

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