الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية تدشن لحياة سياسية جديدة في مصر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن ما رأيناه وعايشناه على مدار 3 أيام خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 ، تؤكد للجميع أننا لم نكن أمام انتخابات تقليدية كسابقتها من الانتخابات التي كنا نراها.



وأضاف عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الانتخابات هي الأكبر في تاريخ الانتخابات المصرية، فالشعب المصري منذ عام 1952 وهو يبحث عن انتخابات ديمقراطية حقيقية، حتى تحققت في انتخابات 2024، والتي تدشن لحياة سياسية جديدة، هذا بالإضافة أن انتخابات 2024 شرعيتها أكبر من شرعية 2011 و2013، حيث عبرت عن الواقع بأعداد كبيرة يستحيل معها التوجيه لصالح أى ناخب معين.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مصر ستنتقل نقله كبيرة إلى الأمام عقب تجاوزها الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الجميع وسيكون لها شكل مختلف تماما للأفضل تحت القيادة السياسية الحالية.