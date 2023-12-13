بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

انتهى ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية أمس، بعد ثلاثة أيام من العرس الديمقراطي التي شهدته البلاد، من أقصاها إلى أدناها، وشاركت فيه كل فئات المجتمع، على تنوعها البشري والثقافي والاجتماعي والمهني.. شباب ونساء، كانوا الغالبية العظمى، ورجال وشيوخ، قرروا المشاركة في رسم مستقبل بلادهم، يحدوهم الأمل، أن رئيس مصر سيستكمل ما بدأناه من إصلاح اقتصادي، ومسيرة بناء، قطعت شوطًا طويلًا من المشروعات القومية العملاقة، الكفيلة بانتقال الدولة المصرية إلى آفاق المستقبل.. وقد جذب انتباهي، في مداخلات (الكونفرانس)، بين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورؤساء اللجان العامة في المحافظات، أن معظم السادة القضاة، المشرفين على هذه اللجان أكدوا أن المشكلة الوحيدة التي صادفتهم خلال أيام الاقتراع الثلاثة، هو الكثافة العالية للإقبال على اللجان، من كافة فئات المجتمع، بشكل لم يتوقعوه، ومع ذلك جرت عمليات الاقتراع بسهولة وسلاسة، لم يعكر صفوها شيء.

وهنا لابد أن نتوقف عند ملاحظة السادة القضاة، بشأن الكثافة العالية للإقبال على لجان الانتخابات، بشكل غير مسبوق، وغير متوقع، في خضم أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع للأسعار، وتضخم تأثر بموجة الغلاء العالمي، حتى أثقل كاهل المواطن البسيط.. فما الذي دفع هؤلاء الناخبين، وأنساهم معاناتهم اليومية، وجاءوا جماعات وزُرافات للإدلاء بأصواتهم؟.

إنه الحوار والخوف.

فأما الحوار الذي أشرت إليه، فهو (الحوار الوطني)، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، وشاركت فيه أحزاب سياسية وشخصيات معارضة، كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.. حوار، انطلقت جلساته في ظل (قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وخصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة).. وكان توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين (يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأزمات).. وشهدت الجلسة الافتتاحية لجلسات هذا الحوار، حضور حكومي ضم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعددًا من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني وصحفيين وإعلاميين، وعددًا من الشخصيات العامة.. وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في بداية الجلسة، أن (الحوار الوطني يرسم ملامح الجمهورية الجديدة)، مجددًا القول إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.. و(أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق).

كان الحوار الوطني فرصة لتوضيح جميع الحقائق للرأي العام، في وقت كان يطرح فيه المصريون الكثير من التساؤلات ولا يتلقون إجابات، أو يحصلون في أحيان أخرى على معلومات منقوصة وغير دقيقة.. لكن جلسات الحوار جرت بمنتهى الوضوح والشفافية، وأتاحت الفرصة لكل الأفكار والآراء أن تُطرح، ولجميع التيارات أن تُقدم رؤيتها، مما أسهم في تهدئة الرأي العام، بعد توضيح الحقائق والتعرف على جميع أبعاد الموقف الراهن، وذلك وسيلة فعّالة للمشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتقبله والتجاوب معه.. كما أن تحسين قنوات التواصل بين مؤسسات الدولة وجميع قطاعات المواطنين (يمثل وسيلة لتحقيق الصبر المجتمعي، على الإجراءات الجاري تطبيقها لمواجهة الأزمات).. نعم، المجتمع المصري يواجه الكثير من التحديات التي تشغل المواطنين، لكن حالة الحوار وفرت إطارًا لتفهم المواطنين طبيعة وحدود تلك الأزمات، والإجراءات المتخَذة للتعامل معها.. وجرت حالة الحوار في اتجاهين، من الدولة إلى المواطن عبر توضيح الحقائق، ومن المواطنين إلى الدولة عبر تقييم مدى كفاءة السياسات والإجراءات المتَّبَعة، ومدى رضا الرأي العام عنها.. إطلاع المواطنين على كل مجريات النقاش، أكدت للجميع أنه (لا يوجد ما تتم مناقشته في غرف مغلقة)، فساهمت ثقة المواطن وإدراكه لتجاوب الدولة مع ما يطرحه من مشكلات، في تحسين المزاج الشعبي، وجعلت المواطنين أكثر تقبلًا وتفاعلًا مع الشأن العام، وهو (ضرورة لبناء أي مجتمع ديمقراطي).

وكان الرئيس السيسي قد دعا خلال حفل الإفطار الرمضاني في السادس والعشرين من أبريل، العام الماضي، إلى إجراء (حوار وطني) حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وعددًا من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار، التي خلصت إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ سياسية ومجتمعية واقتصادية، وتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعًا مطروحًا للنقاش.. وما أن خرج الحوار بمخرجاته، حتى استجاب لها الرئيس السيسي بسرعة، تعكس وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب، مما أعطى انطباعًا للمواطنين، على تنوعهم، بأننا على الطريق الصحيح، لتحقيق المستهدف سياسيًا واقتصاديًا واحتماعيًا، ومجابهة التحديات الداخليه والإقليمية الدولية.. هذه واحدة.

أما الثانية، وهي الخوف الذي دفع الناخبين للمشاركة بكثافة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، فأعني بها حرب غزة، والتهديدات التي باتت تحيط بالدولة المصرية من كل جانب.

جرت الانتخابات الرئاسية هذه المرة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية واقتصادية، تأتي في مقدمتها أزمة اقتصادية طاحنة، فاقمها تراجع قيمة الجُنيه المصري مُقابِل العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعيشة.. وجاءت حرب غزة لتُفاقم أزمات المصريين، إذ يرى أغلبهم أنها تمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي للبلاد، كما أنها تُعيد في نظر بعضهم (أجواء الحرب المُرعبة)، التي عاشتها مصر قبل خمسة عقود ماضية، وانتهت بإبرام اتفاقية للسلام مع إسرائيل، أفضت إلى تطبيع يوصف بـ (البارد) في العلاقات بين الدولتين.. لقد خلقت حرب غزة بالفعل مناخًا مساعدًا على التمسك بوجود (الرجل القوي) ـ الرئيس السيسي ـ على رأس السلطة، لأنه من يعطي شعورًا بالاطمئنان للمصرين، الذين لا يجدون عنه بديلًا لقيادة المرحلة الحالية.. إن سماح القيادة السياسية بتنظيم مظاهرات شعبية للتعبير عن رفض ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، جعلها تشهد تأييدًا واضحًا لطريقة تعامله مع الأزمة، دون رفع أي شعارات سياسية من المعارضة.

وعندما قرر بعض المرشحين تقليص نفقات حملاتهم الدعائية، بل ووقفها لعدة أيام بسبب حرب غزة، فإن توجيهًا واضحًا صدر من المرشح عبد الفتاح السيسي لتخفيض تكاليف الحملات الدعائية، ودعوة الأحزاب والجهات المؤيدة للتبرع إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، فإن التبرع بجزءٍ من أموال الحملات الانتخابية، يُعد جانبًا من المسئولية الاجتماعية للمرشحين، ويعكس استجابة للمزاج العام.. كما نظمت حملة السيسي والجهات الداعمة، لها حملة إغاثة إنسانية وحملة أخرى للتبرع بالدم، ونظمت زيارات إلى معبر رفح البري وعقدت مؤتمرًا صحفيًا أمام بوابة المعبر للتأكيد على تأييد الحقوق الفلسطينية، ورفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القصري لأهالي قطاع غزة باتجاه سيناء.

■■ وبعد..

فإن أخطر ما يواجه الرئيس القادم، هو الضغط الذي تمارسه القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين، بجعلها الحياة مستحيلة داخل قطاع غزة.. وفي ظل تحذيرات من أن ذلك قد يدفع الفلسطينيين إلى اختراق حدود مصر، لكن مراقبين كثرًا لا يرجحون هذه الفرضية، لا سيما وأن الفلسطينيين قد أبدوا رفضًا شديدًا لهذه الخطط، مؤكدين عدم قبولهم خطط التهجير وتصفية القضية.. وقبل كل ذلك وبعده، الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي، لمنع حدوث ذلك.. وما زلنا نذكر خطه الأحمر، بين سرت والجفرة في ليبيا، الذي أوقف تغول الميليشيات المسلحة هناك، بزعامة تركيا ـ آنذاك ـ واجترائها على الاقتراب منه، ومن ثم تهديد حدودنا الغربية، (إننا عاقدون العزم على المضى قدمًا، فى مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطينى التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس، نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة، تناست أن اسم الله هو العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس، وأن السلام هو خيار الإنسانية، ولو ظن أعداؤها غير ذلك).

حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.