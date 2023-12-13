كاتب صحفى: أكثر من 10 مليارات دولار حجم الاستثمار المصرى داخل الدول الإفريقية

علق الكاتب الصحفي صلاح مغاوري على تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإفريقية علاقات متجذرة وهي أولوية لدى الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي أولى القارة الإفريقية اهتمامًا كبيرًا باعتبار أن قارة إفريقيا تمثل أمنًا قوميًا لمصر لعديد من النواحي، لافتًا إلى أن أزمة كورونا استدعت عند الدول ضرورة للتواصل من أجل سد حاجاتها من بعضها لبعض.

وتابع: "التعاون المصري الإفريقي طويل وممتد، والدولة المصرية حرصت على تعزيز هذا التعاون في الكثير من المجالات، فضلًا عن تشجيع مصر لنقل الكثير من رجال الأعمال، وإقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية".

وواصل: "هناك أكثر من 10 مليارات دولار كحجم للاستثمار المصري داخل الدول الإفريقية، إذ إن مصر تدعم هذا الاتجاه وتعمل على تصدير المنتجات التي تحتاجها دول إفريقيا".