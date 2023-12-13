باحثة سياسية: قرار الجمعية العامة كشف المصداقية الحقيقية لمجلس الأمن الدولى

قالت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، إن قرار الجمعية العامة الذي دعت له المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، لكنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي، والأعضاء الذين تتكون منهم هذه الجمعية، واللافت أن التصويت جاء أغلبية 153 صوتًا تخطى عدد الدول التي تؤيد القرارات التي تدين روسيا.

وأضافت شويخ، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أننا نشهد ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تم كشف زيف كل ما تحدثت عنه إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

القرار كشف المصداقية التي يُفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن

وأوضحت الباحثة السياسية أن هذا القرار كشف المصداقية التي يُفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن الدولي، ودوره في حفظ السلم والأمن العالميين، والذي تأخر بعد شهر من بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية لفلسطين ليتحدث بصوت واحد.

ولفتت الباحثة السياسية إلى أن الاجتماع الذي طلبته الدول العربية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض لمشروع قرار لوقف إطلاق النار، مما يجعله يكتسب أهمية كبيرة جدًا للأحداث التي تحدث اليوم في فلسطين.