الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية: قرار الجمعية العامة كشف المصداقية الحقيقية لمجلس الأمن الدولى

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قالت الدكتورة إيمان شويخ، الباحثة السياسية، إن قرار الجمعية العامة الذي دعت له المجموعة العربية الإسلامية غير ملزم، لكنه يعبر عن الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي، والأعضاء الذين تتكون منهم هذه الجمعية، واللافت أن التصويت جاء أغلبية 153 صوتًا تخطى عدد الدول التي تؤيد القرارات التي تدين روسيا.

وأضافت شويخ، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أننا نشهد ضربة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تم كشف زيف كل ما تحدثت عنه إدارة البيت الأبيض فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

 

القرار كشف المصداقية التي يُفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن

وأوضحت الباحثة السياسية أن هذا القرار كشف المصداقية التي يُفترض أن يتمتع بها مجلس الأمن الدولي، ودوره في حفظ السلم والأمن العالميين، والذي تأخر بعد شهر من بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية لفلسطين ليتحدث بصوت واحد.

ولفتت الباحثة السياسية إلى أن الاجتماع الذي طلبته الدول العربية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض لمشروع قرار لوقف إطلاق النار، مما يجعله يكتسب أهمية كبيرة جدًا للأحداث التي تحدث اليوم في فلسطين.

القرار العربي الإسلامي مشروع القرار العربى الإسلامى الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي الإرادة الحقيقية المجتمع الدولي باحثة سياسية

مواد متعلقة

نقطة بيضاء وسط الظلام.. شبان يعرضون أفلام كرتون لعشرات الأطفال بمستشفى شهداء الأقصى

أجمل عيون فى السينما المصرية.. محطات فى حياة زبيدة ثروت (فيديو)

القاهرة الإخبارية: جنين تحولت إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية (فيديو)

منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى فلسطين: يجب وقف إطلاق النار بغزة

فصائل فلسطينية: استهدفنا 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس

مدير مستشفى جنين الحكومى: استشهاد 7 فلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلى (فيديو)

مسئول أمريكى: الحوثيون أطلقوا صاروخين على سفينة تجارية فى مضيق باب المندب

لافروف: سندعم أى مشروع قرار فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين الشجاعية.. الجارديان تكشف كواليس مقتل 9 من جنود الاحتلال فى غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

في مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك