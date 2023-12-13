الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمناسبة عيد اسبيريدون.. ألبوم صور من احتفالات الكنيسة عام 2011

الانبا نيقولا
الانبا نيقولا

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس بعيد القديس اسبيريدون، وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، صور القداس الإلهي في عيد القديس اسبيريدون عام 2011 في الكنيسة المسماة على اسمه في مدينة شبين الكوم التابعة لإبراشية إرموبوليس (طنطا).

التفاصيل

جاء القداس برئاسة المتروبوليت نقولا متروبوليت مطران طنطا وتوابعها، بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا.

قد تكون صورة ‏شخصين‏

 وحضور جورجيت سابا رئيسة مجلس رعية الكنيسة وشعب الكنيسة، ومجدي زريق رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس وعدد من شعبها.

قد تكون صورة ‏‏شخصين‏ و‏نص‏‏

 ومن المرتلين هشام مرتل الكنيسة، وجاكلين مرتلة كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة.

قد تكون صورة ‏‏٣‏ أشخاص‏

من جهة أخرى، نشر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية للاجابة عن تساؤل لماذا لم يمنع الله سقطة آدم مع أنه رآها مسبقاً ؟

وقال خلالها: لو أن الله منع سقطة آدم، لكان بتدخّله هذا أبطل حرية اﻹنسان التي منحه إياها كهِبَة. لو انتزع حرية اﻹنسان لكان سلوكه وخلاصَه أيضًا إلزاميين، ولكان اﻹنسان خسر شخصيّته وصار خليقة من دون إرادة. لقد فضل الله أن يُغيّر مخططه حول اﻹنسان على أن يأخذ أهم ما في شخصيته أي حريته.

لقد أضاف الله عنصرًا آخرًا نافعًا للإنسان: عدالته ضد حقد الشيطان وكراهيته. لقد اعتقد الشيطان أنه بتضليله للإنسان سوف يُبطل مخطط الله ويُحطم شبه اﻹنسان به. وهكذا اعتقد أن بإمكانه أن ينتقم من الله وأن يحرم الإنسان من قيمته. لكن الله لم يمنع الشرير من تنفيذ خطته الشريرة لكي يسحقه بالكامل عندما يتخذ الطبيعة البشرية، بتجسده المُقبل.

بهذا، يستطيع الإنسان، الذي هو ضحية للخُبث الشيطاني، أن يقوم “فَوْقَ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ وَسِيَادَةٍ، وَكُلِّ اسْمٍ يُسَمَّى لَيْسَ فِي هذَا الدَّهْرِ فَقَطْ بَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا”. إذًا لو أن الله منع سقوط الإنسان لكن حرمه من مجده الذي ورِثه باتحاده الأساسي مع الله نفسه، من خلال تجسده.

الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس الأنبا ثيؤدوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس

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