التخت العربى يغنى لأمجاد العرب على مسرح الجمهورية.. الجمعة

تحت عنوان أمجاد يا عرب أمجاد تقدم فرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 15 ديسمبر على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل التخت العربي على مسرح الجمهورية

يتضمن البرنامج كوكبة من أشهر أعمال الطرب والمؤلفات الوطنية منها: لسة فاكر، فات الميعاد، انت عمرى، الاطلال، هو صحيح، يا مسافر وحدك، الفن، دقت ساعة العمل، امجاد يا عرب، المارد العربى، موطنى وغيرها.

ومن المقرر أن تقوم فرقة التخت العربي، خلال الأيام الحالية بقيادة الدكتور ياسر معوض، باجراء عدة بروفات استعدادا للحفل.

سبب تسمية فرقة التخت العربي

وتم تسمية فرقة التخت العربي، لكون جميع آلات التخت آلات موسيقية شرقية، إذ يتكون التخت من (القانون- العود- البُزق- النّاي- الدف)، تعود لكون جميع آلات التخت آلات موسيقية شرقية، إذ يتكون التخت من (القانون- العود- البُزق- النّاي- الدف)، ثم تطورت هذه المجموعة الموسيقية على يد الموسيقي السوري أنطوان الشوا عندما ضمّ إليها آلة الكمان عام 1865م، تطورت هذه المجموعة الموسيقية على يد الموسيقي السوري أنطوان الشوا عندما ضمّ إليها آلة الكمان عام 1865م.

فرقة التخت العربي

جدير بالذكر أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010 وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كافضل فرقة تؤثر علي الوعي القومي العربي لعام 2023.