جانتس: حرب البقاء الثانية التى نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

كمين أطاح بضابط برتبة عقيد وعدد من الجنود في معركة بحي الشجاعية

وفي سياق متصل، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل كمين أطاح بضابط برتبة عقيد وعدد من الجنود في معركة بحي الشجاعية في قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المعركة التي وقعت، أمس الثلاثاء، استمرت حوالي 3 ساعات، عندما دخلت قوة من الكتيبة 53 التابعة للواء جولاني إلى مجمع أبنية في الحي؛ وعندها وقعت القوة في كمين جراء تفجير عبوة ناسفة عند أحد الأبواب، ما أدى إلى إصابة 4 جنود، وفُقد الاتصال معهم، ما أعطى انطباعًا على أن القوة قد تم أسرها.

وأضافت: "عندما تقدمت قوة أخرى من وحدة الإنقاذ 669 تم فتح النيران تجاهها من مقاتلي حماس، ما أدى إلى مقتل اثنين من الوحدة على الفور".