"النعماني" يوجه رسائل شكر لكل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية بجامعة سوهاج

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح العملية الإنتخابية بالتصويت النزيه الحر من منسوبي الجامعة، والذي كان بمثابة نجاحًا للوطن الذي يحتفل كل يوم بنجاحات أبنائه وتميزهم، والذين ضربوا أروع صور تلبيتهم لواجبهم الوطني وحسهم العالي بالمسؤولية.

وثمن "النعماني"، ما قام به طلاب وطالبات الجامعة، وجهودهم ومشاركتهم المتميزة على مدار 3 أيام من التصويت، والذي برهن على أنهم شباب واع ومسرول يمارس حقوقه الدستورية بديمقراطية وحرية لاختيار قائد مسيرة مصر.

شكر لقضاة مصر الشامخين لدورهم الهام من أجل نجاح العملية الانتخابية

كما وجه رئيس الجامعة تحية تقدير وشكر لقضاة مصر الشامخين لدورهم الهام من أجل نجاح العملية الانتخابية، وتسهيلهم عملية التصويت على الطلاب وسرعة الإدلاء بأصواتهم دون حدوث أي عقبات، ومشيدًا ايضًا بدور الشرطة المصرية فى تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطن المصرى.

كما قدم النعماني شكره ايضًا لغرفة العمليات المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة، والتي تم تشكيلها لتيسير المشاركة الإيجابية لكافة منسوبي الجامعة، والذين عملوا بشكل متواصل، ومنظم لتنفيذ كافة الأعمال المنوطة لهم.



وتوجه النعماني بالشكر الخاص إلى المركز الإعلامي بالجامعة مشيدًا بعملهم الدؤوب والمنظم، والذي كان له دورًا هامًا في توعية منسوبي الجامعة بالعملية الانتخابية وحثهم على المشاركة في التصويت، وساهم في التغطية والمتابعة اللحظية لهذا العرس الديمقراطي، مشيدًا بدور الإعلاميين والصحفيين بمحافظة سوهاج لرصد وتوثيق العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، والذي ساهم في إظهار هذا الحدث المهم والمشاركة الكثيفة والمتميزة، بهذا الشكل المشرف واللائق بالمحافظة.