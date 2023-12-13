الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى قطة السينما المصرية.. كيف غيرت الفنانة زبيدة ثروت معايير الجمال؟ (صور)

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر رحلت عن عالمنا الفنانة زبيدة ثروت، التي تركت إرثا هائلا من الأعمال الفنية تسللت بها لقلوب المشاهدين بأدوارها مختلفة ومتميزة.

تعد زبيدة ثروت، من ضمن أجمل الفنانات التي ظهرن على شاشات السينما المصرية، بسبب ملامحها البريئة التي ساعدتها على تقديم الاعمال الرومانسية أو الفتاة الخجولة، وكانت تتميز بجمال مختلف بسبب لون عينيها وحصلت على العديد من الألقاب أبرز:" قطة السينما العربية- صاحبة العيون السحرية - ملكة الرومانسية".

في ذكراها.. كيف غيرت الفنانة زبيدة ثروت معايير الجمال؟ (صور)

وبالرغم من أن للجمال المصري طابع خاص إلا أن الفنانة زبيدة ثروت غيرت معايير الجمال في مصر، ومن المعروف عن الجمال المصري أن الأنثى بتكون خمرية اللون أو سمراء، ولون الشعر الأسود والعيون البنية المائلة للغامق، ولكن الفنانة زبيدة ثروت استطاعت أن تحتل مكانه أخرى في قلوب الكثير بسبب لون عيونها المختلف وبشرتها البيضاء وشعرها البني.

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الأناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

في ذكراها.. كيف غيرت الفنانة زبيدة ثروت معايير الجمال؟ (صور)

وتزامنًا مع ذكرى رحيلها في مثل هذا اليوم عام 2016، ترصد “الدستور” معلومات قد لا تعرفها عن الراحلة  وكيف ساعدها جمالها على تقديم الادوار الرومانسية.

كيف غيرت الفنانة زبيدة ثروت معايير الجمال؟ 

بالرغم من إختلاف معايير الجمال إلا أن كل أنثى لديها الطابع الخاص بها، على سبيل المثال الراحلة سيدة الشاشة المصرية الفنانة  “فاتن حمامة ” كان لديها شكل مميز من حيث لون البشرة والشعر، والسندريلا “ سعاد حسني ” الشعر الأسود القصير والعيون السوداء الجريئة فكل هذا صفات مصرية اعتدنا عليها، وكان للفنانة " مديحة كامل " ملامح طبيعية ومصرية من حيث لون البشرة والشعر وشكل العين، ولكن كان لـ زبيدة ثروت شكل مختلف لون الشعر الأشقر والعيون الملونة والبشرة البيضاء، لتختلف معايير الجمال من فنانة لأخرى، لتحصل “زبيدة ” على مكانه مختلفة بسبب ملامحها المميزة.

في ذكراها.. كيف غيرت الفنانة زبيدة ثروت معايير الجمال؟ (صور)
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الأناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

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