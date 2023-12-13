على مدار 3 أيام.. فحص أكثر من ألف مواطن بالفرق الصحية المتنقلة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن نشاط وأعمال فرق المبادرات الرئاسية بصحة البحر الأحمر، خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وذلك بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة، ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية وفحص أكثر من ألف مواطن بالفرق المتنقلة خلال عمل الحملات.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات ووحدات الصحة في كافة مدن المحافظة للتأمين الطبي خلال فترة الانتخابات، مؤكدًا استمرار الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة بالبحر الأحمر، بالانتشار المكثف خلال اليوم الثالث والأخير، لأكبر حدث ديمقراطي في مصر، من خلال العيادات المتنقلة، بمحيط اللجان والمقرات الانتخابية بجميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت فعالياتها الأحد الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى مساء الثلاثاء.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، جاهزية مستشفيات المحافظة وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافٍ ورفع درجة الاستعداد من أول لحظة، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية بالمحافظة قدمت الخدمات الصحية للناخبين بالعيادات المتنقلة، وفحصهم وفقًا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك وسط أجواء احتفالية تزامنًا مع هذه المناسبة الكبرى.

وتابع أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية الصحية قدمت الخدمة الطبية والفحوصات اللازمة لعدد 1158 منتفعًا من خلال المبادرات و513 منتفعا من خلال القوافل العلاجية بمحافظة البحر الأحمر، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية له 156923 مواطنا خلال مبادرة 100 يوم صحة حتى الآن.