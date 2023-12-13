الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الآثار: الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لدعم صناعة السياحة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار أحمد عيسى

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة ضمن أولوياتها، وتبذل الجهد الكبير لدعمها والنهوض بها.

وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن من أهم الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطويرٍ كبيرٍ في البنية التحتية، والتي شهدت تحسنًا كبيرًا في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة؛ بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، وهو يفتح آفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان؛ بما انعكس إيجابًا على صناعة السياحة في مصر.

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تعزيز التعاون العربي في السياحة

وأشاد عيسى بالجهد الكبير الملموس من جانب الدول العربية المختلفة في دفع وتعزيز دور التعاون العربي في مجال السياحة، لمناقشة وبحث ما تتطلع إليه من طموحات تستوجب تنسيقًا وعملًا عربيًا مشتركًا، تؤهل لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لتحقيق غدٍ أفضل للشعوب العربية.

وأوضح أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، والتي من أبرزها ما تمر به منطقتنا العربية حاليًا من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.

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وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت منطقتنا أرقامًا سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة، بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019، الذي يعد عام الذروة السياحية.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار وضعت استراتيجية وطنية لتنمية السياحة في مصر، خلال نوفمبر 2022، موجهًا الشكر لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية، "من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات مكتبكم الموقر بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة، حيث إنه من المقرر أن يتم عرض ومناقشة 18 بندًا مُدرجة على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنها". 

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