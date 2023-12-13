ممثلو 198 دولة مشاركة فى COP 28 يقرون "اتفاق الإمارات" التاريخى للعمل المناخى

أقر المجتمعون في مؤتمر المناخ "كوب28" في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، على ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورسخ "اتفاق الإمارات" التاريخي نجاح رئاسة مؤتمر “كوب 28” في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر تغير المناخ مسودة جديدة تدعو دول العالم إلى "التحول" نحو التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

والمسودة التي نشرت بعد مناقشات استمرت طوال الليل ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة، تشير إلى جميع أنواع الوقود الأحفوري المسئولة إلى حد كبير عن تغير المناخ، في القرار الذي يتعين اعتماده بالتوافق.

ويدعو النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحول من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيا مع ما يوصي به العلم".

والدعوة إلى تسريع العمل خلال العقد الحالي كانت مطلب الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى. لكن المشروع لا يتحدث عن "الاستغناء" عن النفط والغاز والفحم، وهو ما طالبت به أكثر من مائة دولة.

وكان لكي يدخل التاريخ ينبغي أن توافق نحو 200 دولة على هذا النص التوفيقي الذي جاء نتيجة مفاوضات شاقة وخاصة بين الاتحاد الأوروبي والدول الجزرية الصغيرة والولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية.

ولهذا الغرض، عقدت جلسة عامة في التاسعة والنصف صباحا (05:30 ت غ)، في اليوم التالي للموعد المقرر لاختتام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين "كوب 28"، برئاسة رئيس شركة النفط الإماراتية "أدنوك"، سلطان الجابر.