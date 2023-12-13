بينها "أبو نسب".. قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائى 2024

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر خلال موسم رأس السنة السينمائي 2024، والذي ينطلق خلال أيام.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام المشاركة بموسم رأس السنة السينمائي 2024.

قائمة أفلام موسم رأس السنة

أبو نسب

يفتتح فيلم "أبو نسب" لمحمد إمام موسم رأس السنة السينمائي 2024، ويعرض الفيلم في جميع دور العرض المصرية بمختلف المحافظات في يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد إمام، الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

أنا وابن خالتي

حددت الشركة المنتجة لفيلم "أنا وابن خالتي" يوم 4 يناير المقبل موعدًا نهائيًا لطرحه في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب، يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.

انا وابن خالتي

الحريفة

ويطرح فيلم "الحريفة" بدور العرض السينمائية في جميع المحافظات يوم 4 يناير المقبل، على أن يتم طرحه بدور العرض السينمائية في جميع الدول العربية في يوم 11 يناير المقبل.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم الحريفة يشارك في بطولته مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، بالإضافة إلى بيومي فؤاد، ونجم الكرة السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.

الحريفة

عصابة عظيمة

ويشارك فيلم عصابة عظيمة للنجمة إسعاد يونس بموسم رأس السنة، ويعرض الفيلم في يوم 7 يناير المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي، الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

وفيلم عصابة عظيمة من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

عصابة عظيمة

مقسوم

يعرض فيلم مقسوم خلال شهر يناير المقبل ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024.

وطرحت شركة سينرجي المنتجة للعمل البوستر الدعائي الخاص به استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في مصر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوى، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

مقسوم

عادل مش عادل

ويعرض خلال شهر يناير أيضًا فيلم عادل مش عادل، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمد رضوان، محمود البزاوي، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف هيثم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويجسد الفيشاوي، خلال أحداث فيلم عادل مش عادل، شخصية محامي يمر بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

بضع ساعات في يوم ما

كما يشاهد الجمهور بالسينمات خلال شهر يناير فيلم بضع ساعات في يوم، ويعرض الفيلم يوم 18 يناير المقبل.

وفيلم بضع ساعات في يوم ما بطولة هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.